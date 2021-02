Cippatrice in fiamme a Civitanova del Sannio, intervengono i vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi, 22/02/2021, a Civitanova del Sannio (IS) si è

reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Isernia per spegnere un

macchinario dedicato alla produzione di piccole scaglie di legno

(Cippatrice).

L'incendio probabilmente è da imputare ad un guasto meccanico. Gli operai

presenti hanno visto sviluppare le fiamme mentre stavano lavorando.

All'arrivo dei vigili del Fuoco il macchinario era avvolto dalle fiamme.

Non ci sono stati feriti.