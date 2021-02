Agnone-Rettifica dell'ordinanza sindacale, concesse le celebrazioni delle messe senza pubblico

: Emergenza COVID-19 – Rettifica Ordinanza nr.8/2021 in merito allo svolgimento delle celebrazioni liturgiche nel territorio del Comune di Agnone.

IL SINDACO PREMESSO:

 che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da covid-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;

 che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11.03.2020, ha dichiarato che il covid-19 è caratterizzato come una pandemia;  che con D.L. nr.2 del 13.01.2021 è stato prorogato al fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 che con DPCM del 14 gennaio 2021 sono state disciplinate ulteriori misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19;

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale nr.8 del 23.2.2021 adottata a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica e del notevole incremento dei casi che ha interessato in generale l’intero territorio del Comune di Agnone; VISTO l’art.32 della legge 23 dicembre 1978, nr.833;

VISTO l’art. 117 comma 1 del D.Lgs. 31marzo 1998 , n.112; VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, “quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica”;

RITENUTO di dover rettificare la citata Ordinanza nr.8/2021 precisando che è consentito lo svolgimento delle cerimonie religiose prescrivendo, però, che le stesse avvengano senza la partecipazione dei fedeli; FATTE SALVE le competenze di altre autorità in materia.

O R D I N A Di rettificare il punto 9 dell’Ordinanza Sindacale nr.8 del 23 febbraio 2021 così che: fino al 5 marzo 2021 sono consentite le celebrazioni liturgiche nelle chiese e nei luoghi di culto, con la prescrizione che le stesse avvengano senza la partecipazione dei fedeli. Sono invece consentiti i riti funebri nelle chiese e nei luoghi di culto con la presenza dei soli familiari e comunque entro il numero di 10 persone.

La presente ordinanza ha efficacia immediata, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, e verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Agnone. La presente ordinanza viene trasmessa: - alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Isernia - al Presidente della Giunta della Regione Molise - all’A.S.Re.M; - al Comando Polizia Locale; - al Vescovo della Diocesi di Trivento - alla Stazione Carabinieri di Agnone; - alla Stazione Polizia di Stato di Agnone Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120. Agnone, 25 febbraio 2021