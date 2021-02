Covid: Esercito in Molise, Toma conferma l'arrivo

L'arrivo in Molise di militari dell'Esercito è stata confermata all'ANSA dal presidente della Regione, Donato Toma. Il governatore ha riferito che nel pomeriggio c'è stato un incontro tecnico con i vertici dell'Azienda sanitaria regionale (Asrem) e la Struttura commissariale.

Grazie, grazie, grazie". Così la capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Micaela Fanelli, dopo la mozione presentata e votata dal Consiglio nella quale si chiede l'intervento dell'Esercito per allestire almeno 10 posti letto di terapia intensiva nelle strutture mobili nella disponibilità del Corpo sanitario. "Ora - ha aggiunto - auspichiamo che siano indirizzati correttamente da chi ha la responsabilità di programmazione in sede locale. Subito gli indispensabili posti di terapia intensiva e ogni altro intervento per salvare le vite e ridare speranza". (ANSA).