Direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza: 'Molise ha chiesto zona rossa, la accogliamo" 

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha chiesto ieri sera al ministro della Salute, Roberto Speranza, l'istituzione della 'Zona rossa'. La conferma arriva dal governatore, interpellato dall'ANSA.

Negli ultimi giorni i casi di contagio e ricoveri sono aumentati e attualmente in Molise sono 33 i Comuni, localizzati soprattutto nell'area orientale della regione, nella fascia rossa. La decisione è attesa nelle prossime ore.

Rezza, 'Molise ha chiesto zona rossa, la accogliamo

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - "La regione Molise ci ha contattato e ha espresso la volontà di andare in zona rossa e in questi casi non possiamo che accogliere tale richiesta". Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, alla conferenza stampa al ministero della Salute. (