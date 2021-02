Covid 19, aumento dei contagi in Alto Molise, Paglione chiude le scuole a Capracotta

Ancora una volta abbiamo dovuto assumere una decisione forte, ma necessaria in questo momento particolare. Ho appena firmato l’ordinanza con cui viene disposta la chiusura del nostro plesso scolastico per due settimane, dal 1° al 14 marzo.

Nella nostra regione – come sapete - è stata dichiarata la zona rossa e la situazione in Alto Molise è particolarmente grave. Infatti, il virus che sta colpendo pesantemente il territorio alto molisano è tornato anche da noi, visti i rapporti stretti che la nostra comunità ha con quella della vicina Agnone. Non possiamo correre alcun rischio, per cui è arrivato il momento di adottare ulteriori misure improntate al massimo rigore.

Per questo invitiamo tutti al senso di responsabilità e a rafforzare le azioni di prevenzione. Infatti, solo adottando comportamenti rigorosi ne verremo fuori, di questo dobbiamo essere consapevoli.

Intanto, aspettiamo che la Asrem ci autorizzi ad aprire anche a Capracotta un punto per eseguire le vaccinazioni. Non è opportuno che i cittadini, anziani in primis, si spostino creando enormi disagi a loro e ulteriori pericoli di diffusione del virus.