Scuole aperte a Carovilli in zona rossa. Il Sindaco: sussistono le condizioni per continuare l'attività didattica in presenza e in sicurezza

La drammatica situazione relativa al covid-19 ha portato, per la prima volta dall'inizio della pandemia, il Molise in zona rossa. Dunque dalla mezzanotte di oggi, la nostra regione sarà soggetta alle misure più severe per il contenimento della pandemia. Tuttavia, riguardo al capitolo scuola ampia discrezionalità è stata lasciata ai sindaci. È toccato, infatti, ai primi cittadini dei comuni molisani decidere in merito alla sospensione dell'attività didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Il sindaco di Carovilli, in accordo con quelli degli altri comuni appartenenti al plesso, ha optato per l'attività in presenza della scuola dall'infanzia, primaria e della classe prima della scuola secondaria di primo grado. Queste le motivazioni di tale scelta riportate nel testo dell'ordinanza:" Dopo approfondita riflessione con i sindaci di Pescolanciano, Vastogirardi, Roccasicura e Pietrabbondante, considerato che nei suddetti comuni l'incidenza della pandemia è sotto controllo, abbiamo convenuto che sussistono le condizioni per continuare l'attività didattica in presenza ed in sicurezza."