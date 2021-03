Agnone, Incendio di 12 ettari di macchia mediterranea in località Sbragia e Guado Liscia

Ad Agnone (IS), oggi primo marzo, si sono sviluppati due incendi di macchia

mediterranea a breve distanza temporale tra di loro, il primo in località

"Sbracia" e il secondo il località "Guado Liscia" per complessivi 12 ettari

bruciati.

Per far fronte ai due incendi si è reso necessario far confluire sul posto

una squadra dal distaccamento dei Vigili del Fuoco di Agnone e una squadra

dal Comando dei Vigili del Fuoco di Isernia. Entrambe le squadre avevano a

supporto un Direttore delle operazioni di Spegnimento; al fine di limitare i

danni e per la pronta estinzione è stato inviato anche un Canadair VF della

Flotta Aerea dello Stato, proveniente dal Nucleo di Ciampino che ha eseguito

complessivamente otto lanci, con punto prelievo al lago di Bomba (CH).

Per quanto di competenza presenti anche i Carabinieri e la componente

specialistica dei Carabinieri Forestali.