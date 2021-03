Covid e vaccinazioni:Al via le prenotazioni per le persone estremamente vulnerabili

Lunedì partiranno in Molise ufficialmente le vaccinazioni per il personale docente. Da qualche giorno è stata già avviata invece quella per le forze dell'ordine. Fra qualche giorno sarà possibile prenotare il vaccino anche per le persone estremamente vulnerabili.



Toccherà a chi ha malattie respiratorie seguito a ruota da malattie cardiocircolatorie, condizioni neurologiche e disabilità, diabete ed altre endocrinopatie severe, fibrosi cistica, insufficienza renale, malattie autoimmuni, malattia epatica, malattia cerebrovascolare, patologia oncologica, sindrome di Down, trattamento di organo solido e obesità grave (con indice BMI maggiore di 35).



Per comprovare l’appartenenza alla categoria e prenotare il vaccino, è necessario possedere il Codice esenzione ticket o invalidità.

Per prenotare https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it