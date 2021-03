Giornata internazionale delle donne.Il messaggio del sindaco Saia

Nella giornata internazionale delle donne, voglio ringraziare tutte loro per l’incredibile forza con cui affrontano il vivere quotidiano.

Voglio ringraziare tutte le donne che, nonostante abbiano perso più facilmente il lavoro rispetto agli uomini in questo anno di pandemia, continuano a lottare per scardinare un sistema patriarcale che troppo spesso traccia una linea di demarcazione tra il “noi” e il “loro”.

Voglio ringraziare tutte le donne che, a fronte delle violenze subite, trovano il coraggio di denunciare i proprio carnefici per ottenere libertà e indipendenza.

Voglio ringraziare tutte le donne che, in un mondo che troppo spesso le mette al secondo posto, si impegnano a scendere nelle piazze e rivendicare i propri diritti per salire con forza e dignità sul gradino più alto del podio insieme agli uomini.

La strada maestra per il futuro è già tracciata: bisogna mettere in campo azioni politiche efficaci per raggiungere una parità totale tra i generi, perché un giorno l’8 marzo possa essere la celebrazione della vittoria dell’uguaglianza sulle disparità.

Auguri a tutte!