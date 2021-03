Molise- Soa: spartizioni e tifoserie politiche sulle nomine dei commissari mentre la sanità è allo sbando

Cambiano governi ma il sistema é sempre quello, i partiti nominano commissari e quant'altro con spartizioni e lauti stipendi ,intanto nel caso del Molise il debito aumenta e la popolazione paga amaramente mentre i privati avanzano , non é cambiato nulla, il governo precedente aveva chiesto ancora tagli, intanto il disastro dell'emergenza covid é la chiara testimonianza , lo stato sa molto bene che il Molise é terra di conquista e di sperimentazioni.

É notizia i che in queste ore i partiti sono in movimento a Roma per continuare a fare nuove nomine per il Molise, altro che diritto alla salute !Con il nuovo governo Draghi é rientrato in campo il partito amico del presidente della regione Molise che batte nella pratica del《Chiedi e ti Sará dato》,cosí facendo lo stato garantirebbe il diritto alla poltrona e il cappio del debito a vita per tutti i molisani .

Tutti sanno che i debiti sulla sanità nella nostra regione sono causati dagli onerosi anticipi di cassa pubblica agli istituti privati ma nessuno vuole metterci mano , la regione molise per prima con la complicità dello stato italiano mentre i partiti governativi di turno continuano a nominare esattori e commissari. Liberiamo il molise, chiediamo azzeramento del debito e ridistribuzione pubblica dei servizi continuando la protesta locale e nazionale .

Soa

Sindacato Operai Autorganizzati