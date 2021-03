Covid 19, arrivano i dati Comune per Comune: Agnone 115 nuovi casi positi, Belmonte del Sannio 32, Capracotta 9

L'Asrem ha reso noti i numeri della pandemia in ognuno dei comuni molisani. Gli effetti della zona rossa in Molise iniziano a farsi vedere in Bassomolise ma peggiorano i numeri in Altomolise.. Infatti continua a scendere il numero di positivi a Campomarino (in zona rossa da un mese) i positivi attuali sono 63 (50 in meno della scorsa settimana). Ovviamente il numero non riguarda chi è già guarito dal virus. Scendono i positivi anche a Termoli invece i positivi sono 239 (60 in meno della scorsa settimana) anche se resta il comune più colpito al momento. Nella tabella sono visibili i dati comune per comune. Scendono i casi anche a Campobasso ad oggi ha 152 (44 in meno). Salgono a 110 a Isernia contro i 75 della scorsa settimana. Venafro resta a 45



In questa settimana peggiora anche il caso dell'Altomolise con Agnone che raggiunge 115 casi su 4700 abitanti e Belmonte del Sannio con 32 positivi. Contenuti i nuneri degli altri comuni del circondario tranne Capracotta che sale a 9 positivi.