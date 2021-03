Emergenza sanitaria e piano vaccinale, Agnone Identità e Futuro pressa Saia: confronto immediato

Agnone Identità e futuro incalza la maggioranza del Sindaco Daniele Saia. Il gruppo politico di minoranza che fa capo a Vincenzo Scarano,insiste nel riproporre, in tempi rapidi presso la casa comunale,la discussione-confronto su argomenti importanti che ha tentato di portare all'odg già nell'ultimo consiglio comunale. In quella occasione il Sindaco ritenne di non inserire le richieste del gruppo di minoranza all'Odg, tenuto conto che gli argomenti proposti dalla minoranza, a suo dire, erano stati già oggetto di dibattito in aula consiliare.

L'emergenza sanitaria in atto in Alto Molise,in particolare ad Agnone e il piano vaccinale sono gli argomenti prioritari da affrontare secondo il gruppo di Scarano a partire dal restituire un ruolo centrale alla struttura ospedaliera agnonese, il San Francesco Caracciolo,, necessità indispensabile in questa grave situazione pandemica.

L'altro punto che il gruppo pone al confronto con la maggioranza, e' l'organizzazione del piano vaccinale, per trovare soluzioni condivise e praticare in tempi rapidi il più alto numero di vaccini anti covid alla popolazione. Il gruppo insiste sull l'apertura di un nuovo ed efficiente punto vaccinale proprio presso il nosocomio agnonese.

Di seguito nello specifico le richieste di Agnone Identità e futuro

"I Consiglieri Comunali Avv. Vincenzo Scarano, Dott. Franco Paoletti e sig.ra Margherita Greco, componenti della Lista “Agnone Identità e Futuro”, in previsione del prossimo Consiglio Comunale del 20.03.2021, in aggiunta agli argomenti proposti dalla maggioranza, nella Conferenza dei Capigruppo del 09.02.2021, hanno proposto i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

Ospedale San Francesco Caracciolo – Determinazioni in merito: 1) al cronoprogramma per stabilire i tempi e le modalità per ottenere le delibere dei Consigli Comunali dei n. 33 Comuni facenti parte della SNAI Alto Medio Sannio; 2) alla realizzazione dei tamponi e del vaccino antiCovid-19 in locali dentro e/o nelle adiacenze dell’Ospedale S. Francesco Caracciolo; 3) al trasporto dei dializzati fino al Reparto di Dialisi; 4) all’assenza del Primario del Reparto di Medicina; 5) all’assenza del Direttore Sanitario di Presidio; 6) all’assenza del Responsabile della Medicina dei Servizi e dell’Igiene Pubblica; 7) alla chiusura del Centralino e della portineria; 8) alla chiusura del Bar; 9) alla valutazione di eventuali azioni non solo giudiziarie da intraprendere, anche con riferimento alla mancata attuazione del Piano Operativo Sanitario per quanto riguarda la realizzazione ad Agnone dell’Ospedale di Area Disagiata;

al cronoprogramma per stabilire i tempi e le modalità per ottenere le delibere dei Consigli Comunali dei n. 33 Comuni facenti parte della SNAI Alto Medio Sannio; alla realizzazione dei tamponi e del vaccino antiCovid-19 in locali dentro e/o nelle adiacenze dell’Ospedale S. Francesco Caracciolo; al trasporto dei dializzati fino al Reparto di Dialisi; all’assenza del Primario del Reparto di Medicina; all’assenza del Direttore Sanitario di Presidio; all’assenza del Responsabile della Medicina dei Servizi e dell’Igiene Pubblica; alla chiusura del Centralino e della portineria; alla chiusura del Bar; alla valutazione di eventuali azioni non solo giudiziarie da intraprendere, anche con riferimento alla mancata attuazione del Piano Operativo Sanitario per quanto riguarda la realizzazione ad Agnone dell’Ospedale di Area Disagiata; Gestione della campagna vaccinale Anticovid-19 – delucidazioni e determinazioni al fine di garantire la vaccinazione tutti i giorni al più alto numero di aventi diritto nel rispetto della tutela della salute della Collettività.

Il Gruppo politico “Agnone Identità e Futuro” ritiene importanti e attuali i suddetti argomenti poiché attinenti alla gravissima situazione di emergenza sanitaria che si sta affrontando soprattutto a livello locale.

Tale emergenza sanitaria non consente più di rimandare i necessari interventi sull’Ospedale S. Francesco Caracciolo, anzi costituisce l’occasione per valorizzarlo e per riconoscergli il ruolo centrale e di riferimento non solo per il territorio altomolisano."

Il Gruppo politico “Agnone Identità e Futur