Filiera Horeca,Federico M5S: Accelerare contributi settore di ristorazione e agroalimentare

Ci sono migliaia di aziende di ristorazione, aziende di catering, ma anche alberghi, ristoranti e bar rientranti nella filiera Horeca, che attendono sostegni economici da quasi 7 mesi nonostante un iniziale stanziamento di 600 milioni di euro. Migliaia di famiglie che ora hanno diritto ad una risposta immediata dopo i rallentamenti burocratici che si sono registrati negli ultimi mesi. Un'accelerazione è doverosa ed un concetto ribadito dal Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, intervenuto oggi alla Camera nel corso del question time.



Il bonus ristorazione prevede contributi a fondi perduto tra i mille e i diecimila euro, con un acconto del 90 per cento e un saldo del 10, a rendicontazione delle spese sostenute. Tuttavia in questi mesi il meccanismo previsto per rispondere alle singole domande ha rallentato l'erogazione dei contributi. Nell'ultima settimana di febbraio c'è stata un'accelerazione e l'erogazione della rata d'acconto ha raggiunto 12.969 domande per circa 78 milioni di euro in bonus erogati.