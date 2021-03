Viabilità, la Gm Beton Building di Matera vince l' appalto per migliorare la strada da Colle Vucci alla Civitella di Vastogirardi

E' di oggi l'esito della gara d'appalto del primo lavoro programmato nel Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS). INVITALIA S.P.A.,indetta con procedura aperta dalla Centrale di Committenza per il Comune di Agnone. L'appalto prevede il

“Miglioramento della strada intercomunale Vastogirardi – Agnone nella tratta: Civitella di Vastogirardi – Colle Vucci di Agnone in Provincia di Isernia”. Le offerte per il bando dovevano essere inserite sul portale ingate.invitalia.it entro le ore 10:00 di ieri mercoledi' 10 Marzo 2021.

L’importo dell’appalto è pari ad € 771.400,00 di cui € 748.600,00 per importo dei lavori soggetti a ribasso e € 22.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri di legge. La gara è stata aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo.Le ditte che hanno partecipato al bando sono 253 con sede in molte regioni italiane. La ditta risultata prima in graduatoria è una impresa di Matera la GM BETON - BUILDING s.r.l con il 30, 89600% di ribasso. Al bando di gara hanno partecipato ache due imprese locali, ma che occupano posti molto lontani in graduatoria dalla GM BETON..

L'appalto prevede lavori importanti sulle .strade interpoderali di collegamento con l’Altissimo Molise,in questo caso è la strada che va da Colle Vucci alla Civitella di Vastogirardi che andrà a migliorare la viabilità dell’esistente primo tratto, mentre porterà a realizzazione il secondo tratto che va dalle Masserie Orlando alla S.P. 87.