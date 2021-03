Covid 19-Cerimonia Bombardamento di Venafro del 15 marzo 1944 :verrà deposta corona d'alloro al monumento ai caduti in piazza Vittorio Veneto

In occasione della ricorrenza della commemorazione del bombardamento di Venafro del 15 marzo 1944 quest'anno, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di emergenza epidemiologica, la tradizionale cerimonia non avrà luogo.

È previsto soltanto che, in memoria dei cittadini morti in quei tragici eventi, lunedì 15, alle ore 11:00, venga deposta una corona di alloro presso il monumento ai caduti in piazza Vittorio Veneto, alla presenza delle sole essenziali principali Autorità locali e in modalità statica.