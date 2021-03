Agnone, il Comune e i social: quando le istituzioni non rispettano la dialettica politica e usano la satira di cattivo gusto

*************************************************

Singolare modo ha un consigliere comunale agnonese di rispondere alle critiche politiche che vengono mosse al gruppo di maggioranza. Singolare è dir poco, ma adesso basta con l'omertà di massa. Appunto, il consigliere nascondendosi dietro una tastiera e in forma anonima e allusiva, offende chi in democrazia rappresenta legittimamente le proprie posizioni politiche. Si serve di un linguaggio e immagini discutibili, fa riferimento agli asini che ragliano sottintendendo i suoi avversari, offende gratuitamente i giornalisti che farebbero a suo dire piu effetto di un confetto falqui,, da del cretino ad un consigliere comunale in seduta consiliare, posta immagini di vipere che sbavano veleno e dulcis in fundo si diverte con gli asini che ragliano, alludendo a chi in questi giorni non condivide la scelta dell'Amministrazione che ha organizzato il punto territoriale vaccinale esclusivamente con medici e non medici volontari senza che la ASREM abbia mosso un dito per garantire un servizio in piena pandemia. Innanzitutto un appello al sindaco Daniele Saia per un richiamo al rispetto della dialettica democratica: a critica politica si risponde con critica politica, chiaramente se qualcuno è in grado di elaborare un pensiero critico, le offese e i personalismi sono tipici di non conosce le regole democratiche e purtroppo lo fa nascondendosi dietro una tastiera con immagini allusive e frasi che appaiono divertenti probabilmente solo a chi lo fa