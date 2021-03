150 anni dalla Comune di Parigi, Casa del Popolo diretta streaming  del seminario che terrà il Prof Giovanni Cerchia

Mercoledì 17 marzo alle ore 17,30 sul canale YouTube di Casa del Popolo diretta streaming del seminario che terrà il Prof Giovanni Cerchia, docente di storia contemporanea dell'Unimol, sui 150 anni dalla Comune di Parigi.

150 anni della Comune di Parigi. Storicamente è il primo tentativo rivoluzionario di presa del potere da parte del proletariato, che dà origine a un governo della classe operaia e che risveglia il movimento socialista in Europa. La Comune rappresenta anche il momento in cui il proletariato femminile entra per la prima volta nella lotta di classe come protagonista, in prima fila negli scontri contro l'esercito di Versailles. Numerosi sono gli artisti che si schierano a favore dei comunardi, creando un'importante rappresentazione e documentazione degli avvenimenti, in particolare nelle illustrazioni nei giornali della Comune.

Per la prima volta vengono affermati alcuni diritti sociali come la garanzia assoluta della libertà individuale, di coscienza e di lavoro, la partecipazione dei cittadini negli affari pubblici, il libero esercizio di riunione e di propaganda, la separazione dei ruoli della Chiesa dallo Stato con l'abolizione delle sovvenzioni pubbliche al clero, la soppressione della burocrazia, l'elettività e la revocabilità di tutti i funzionari, gli stipendi di ogni ordine e grado non superiori ai 6.000 franchi e la parità di diritti agli stranieri.

La Comune non ebbe il tempo né la libertà di realizzare il suo programma. Non aveva ancora potuto mettersi all'opera, e già il governo che sedeva a Versailles, appoggiato da tutta la borghesia europea, apriva le ostilità contro Parigi. La Comune dovette, prima di tutto, pensare a difendersi.

Questa esperienza storica si concluse con una brutale repressione durante la settimana del sangue dal 21 al 28 maggio, e la morte di migliaia di persone.

