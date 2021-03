Mozione sfiducia a Toma. Pd Molise: E' cartellino rosso

CAMPOBASSO, 16 MAR - "La giornata più nera per Donato Toma, la disfatta politica del centrodestra, un primo barlume di speranza per il futuro del Molise". Lo ha detto la capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Micaela Fanelli.

"La sfiducia al Presidente, presentata dal M5s e dal Pd, firmata da 11 consiglieri regionali, rappresenta un cartellino rosso sulla gestione politica, amministrativa e sanitaria della maggioranza guidata da Toma. Siamo dunque al capolinea politico di questa sciagurata legislatura - ha proseguito - che rappresenta la naturale conseguenza dell'incapacità di governare la pandemia e preservare la salute di tutti i molisani. Sia di quelli che manifestano pubblicamente la loro disperazione, sia di quelli che, in silenzio, hanno ugualmente le idee chiare sulle responsabilità. Per questo, Donato Toma non sarà Commissario alla Sanità e non potrà più essere nemmeno Presidente della Regione. Perché non è stato capace di indicare persone competenti nella gestione della pandemia, di individuare un Centro Covid, di strutturare una efficace campagna vaccinale, di raccordarsi con la struttura commissariale e nemmeno di mantenere coesa la sua ex maggioranza, che non può più riconoscerlo alla guida di una macchina senza freni e senza controllo. Ci appelliamo, dunque, a tutti i componenti della maggioranza, affinché - ha concluso - con la massima consapevolezza della inadeguatezza del Governatore e del pericolo che stanno correndo i molisani, votino compatti la sfiducia, ridando la parola al popolo molisano. Che non merita questo Presidente". (ANSA).