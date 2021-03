Mozione Sfiducia. Facciolla PD: numero sufficiente per mandare a casa Toma, chiudere una porta per far ripartire il Molise

SFIDUCIA

Abbiamo 11 firme sotto la mozione di sfiducia a Toma. Oltre alle nostre, quelle della minoranza compatta, ci sono anche quelle dei consiglieri Iorio, Calenda e Romagnuolo.

Abbiamo, per la prima volta, il numero sufficiente per mandare a casa Toma, per chiudere questo capitolo drammatico per noi molisani, per chiudere definitivamente una porta e provare a far ripartire il Molise.

Vittorino Facciolla