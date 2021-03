ANSA.it Molise Covid: Molise cerca medici per Usca Covid: Molise cerca medici per Usca

ANSA) - CAMPOBASSO, 17 MAR - L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha pubblicato un avviso finalizzato alla raccolta di manifestazioni d'interesse per la formazione di un elenco di medici da impiegare nelle Unità speciali di continuità assistenziali (Usca) per il trattamento degli assistiti che si trovino a domicilio a causa del Covid-19. Gli incarichi sono temporanei per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica.

Possono dare la disponibilità le seguenti categorie di medici che non abbiano superato i 65 anni di età: titolari o supplenti nel servizio di Continuità assistenziale (Ca), medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale, laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'Ordine di competenza. Gli incarichi verranno assegnati tenendo conto dell'ordine di arrivo delle domande di partecipazione e, in subordine, a parità di posizione, dei seguenti criteri di priorità: minore età al conseguimento dei diploma di laurea, voto di laurea, anzianità di laurea.

L'incarico è equiparato a quello di Continuità assistenziale a tempo determinato con un impegno massimo di 36 ore settimanali su turni di 12 ore dal lunedì alla domenica nella fascia oraria 8-20. (ANSA).