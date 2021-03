Covid: rinvio elezioni, in Molise 31comuni interessati. Con Isernia anche molti piccoli centri, si vota in autunno

CAMPOBASSO, 19 MAR - Sono 31 i comuni molisani (su 136) dove a causa dell'emergenza sanitaria in corso si allunga il mandato degli amministratori locali. Come è noto infatti non si terrà la prevista tornata delle Amministrative di primavera che slitterà all'autunno (quasi certamente a ottobre).

Nel dettaglio in regione sono interessati un capoluogo di provincia, Isernia, e poi 14 comuni della provincia di Campobasso e altri 16 della provincia di Isernia. Tra i centri alle urne la maggior parte è a scadenza naturale del mandato, ma ci sono anche alcuni paesi che vanno al voto anticipatamente perché commissariati. Il comune più grande tra quelli chiamati alle urne nel 2021 in Molise è Isernia con circa 21mila residenti, quello più piccolo è Molise che ha appena 160 abitanti.

Questo l'elenco completo dei comuni molisani al voto quest'anno.

Provincia di Campobasso: Baranello, Casacalenda, Civitacampomarano, Guardiaregia, Matrice, Molise, Morrone del Sannio, Portocannone, Rotello, San Biase, San Giacomo degli Schiavoni, San Massimo, Sepino e Ururi. Provincia di Isernia: Acquaviva d'Isernia, Bagnoli del Trigno, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carpinone, Castel San Vincenzo, Chiauci, Colli al Volturno, Forlì del Sannio, Isernia, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pettoranello del Molise, Pizzone, Roccamandolfi, San Pietro Avellana.