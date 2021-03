L'Abruzzo resta arancione, ma maggiori restrizioni per alcuni comuni tra i quali Castiglione Messer Marino

Il Presidente Marsilio, visto il preoccupante incremento dei positivi, ha posto Castiglione Messer Marino tra i Comuni a maggiori restrizioni. Entra quindi in zona rossa. Vista la rapida diffusione del virus si tratta probabilmente di una variante. A questo prosito l’Istituto Superiore di Sanità , nel report settimanale, https://www.iss.it/.../6e6b7469-29d5-2176-fe00...

ribadisce che “Alla luce del sostenuto aumento della prevalenza di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità”, bisogna “mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e della mobilità” e che “è fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie” e invita a “rimanere a casa il più possibile”. Ricorda inoltre che “è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine”.

iL Sindaco Felice Magnacca comunica alla popolazione:

"Data la situazione EPIDEMIOLOGICA che sta interessando il nostro COMUNE la ASL sta organizzando un PRESIDIO DRIVE IN per effettuare i TAMPONI MOLECOLARI di MASSA il giorno SABATO 20 MARZO.

Chiunque ritiene di aver avuto contatti con possibili positivi può comunicare i propri dati telefonicamente al COMUNE o al proprio MEDICO di BASE ENTRO LE ORE 10:00 di VENERDÌ 19 MARZO.

IL VIRUS È IN CIRCOLAZIONE!!! PER FAVORE SIATE RESPONSABILI E CERCHIAMO DI CIRCOSCRIVERLO, FACCIAMO TUTTI IL TAMPONE PER PRECAUZIONE!

Il Sindaco

Nota del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio

Pescara, 19 marzo 2021 - L'Abruzzo resta arancione, ma solo per effetto del Decreto Draghi che ha abolito il giallo in questo periodo. Nell'ultima settimana l’Abruzzo ha mostrato un andamento positivo anche se non bisogna trascurare la pressione ospedaliera che rimane critica.

L’indice Rt torna sotto 1 attestandosi a 0,96. Rispetto a un quadro generale di peggioramento, con la media italiana a 1,16, l’Abruzzo raccoglie i risultati delle norme restrittive adottate nelle ultime settimane. Se si considera la soglia di 3250 positivi che farebbe scattare la zona rossa in tutta la Regione, con l’incidenza di 250 casi ogni centomila abitanti, l’Abruzzo ne registra 2367, con un miglioramento di 600 casi rispetto alla scorsa settimana.

Le misure restrittive adottate in molti comuni hanno dato risultati positivi. L’incidenza media settimanale si è abbassata nelle province di Chieti, Pescara e Teramo, mentre si registra un incremento nell’aquilano il cui Rt è ampiamente sopra l'1. Un andamento epidemiologico che ha permesso all'unità di crisi di allentare le restrizioni in gran parte dell’area metropolitana a cominciare dai capoluoghi Pescara e Chieti. A partire da lunedì prossimo cessano le misure più restrittive per Pescara, Chieti, Francavilla, Spoltore, Silvi, Pineto e Roseto. Nell’area metropolitana solo Montesilvano e Città Sant’Angelo conservano ancora valori sopra i 250/100.000 settimanali. Nella provincia aquilana scattano le restrizioni in comuni importanti come Celano, Castel di Sangro e Tagliacozzo.

Di seguito l’elenco completo dei comuni soggetti a maggiori restrizioni che, si ricorda, non sono quelle previste dalle ‘zone rosse’ del Decreto Draghi, ma quelle già in essere da tempo in Abruzzo. Per le scuole si conferma l’obiettivo di riaprire dopo Pasqua.

Provincia di Chieti: escono dalle restrizioni i comuni di Chieti, Francavilla al Mare, Lanciano, Ortona, San Giovanni Teatino, Bucchianico e Miglianico

Sono soggetti a restrizione i Comuni di Castiglione Messer Marino, Orsogna, Atessa, San Vito Roccamontepiano, Torrevecchia Teatina, Ripa Teatina, Casoli, Santa Maria Imbaro, Casalincontrada e Montazzoli.

Provincia di Pescara: escono dalle restrizioni i comuni di Pescara, Cepagatti, Spoltore, Castiglione a Casauria e Pianella.

Sono soggetti a restrizione i Comuni di Montesilvano, Città Sant’Angelo, Lettomanoppello, Manoppello, Collecorvino, Catignano, Rosciano, Moscufo, Cappelle sul Tavo, Bolognano, Cugnoli, Montebello di Bertona, San Valentino in Abruzzo Citeriore e Villa Celiera.

Provincia di L’Aquila: escono dalle restrizioni i comuni di Ovindoli, Rivisondoli, Cagnano Amiterno e Ateleta.

Sono soggetti a restrizione i Comuni di Capitignano, Castelvecchio Subequo, Pizzoli, Sante Marie, Prezza, Pratola Peligna, Tornimparte, Magliano dei Marsi, Tagliacozzo, Celano, Castel di Sangro e San Benedetto dei Marsi

Provincia di Teramo: escono dalle restrizioni i comuni di Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi.

Sono soggetti a restrizione: Colonnella, Tortoreto, Martinsicuro, Nereto, Morro d'Oro, Sant’Omero e Mosciano Sant'Angelo.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale prosegue l'intervento sugli ultraottantenni anche attraverso le vaccinazioni domiciliari, si sta completando la vaccinazione del personale scolastico mentre con la ripresa dell'utilizzo di Astra Zeneca verranno coinvolti i medici di base per ampliare la platea degli abruzzesi vaccinati.