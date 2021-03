Emergenza coronavirus, Paglione proroga al 31 marzo la chiusura delle scuole a Capracotta

Il Molise da lunedì 22 marzo sarà arancione e si avvia verso un alleggerimento delle restrizioni. Resteranno però delle micro zone rosse in quei comuni dove sono in atto focolai Covid da tenere sotto controllo.Il sindaco di Capracotta in una ordinanza proroga al 31 marzo i termini dii chiusura del plesso scolastico di Capracotta a scopo precauzionale e scrive:

"Abbiamo deciso di continuare a tenere chiuso il plesso scolastico di Capracotta per motivi precauzionali. Lo abbiamo fatto - dopo aver sentito la dirigente del nostro Istituto Comprensivo – in considerazione della situazione epidemiologica attuale che registra un livello di rischio ancora elevato. Abbiamo anche tenuto conto del fatto che non si è ancora conclusa la campagna di vaccinazione del personale scolastico. Poco fa ho firmato l’ordinanza che proroga la chiusura delle nostre scuole fino al 31 marzo prossimo."