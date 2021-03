Polizia di Stato - Isernia: Abilitazione alla scorta di veicoli eccezionali – fissate le date delle prove di esame.

Il Compartimento Polizia Stradale Abruzzo e Molise di L’Aquila rende noto di aver individuato per il 5 maggio, l’ 8 settembre ed il 2 dicembre 2021, le date per sostenere le prove di esame per il rilascio e rinnovo dell’attestato di abilitazione per l’esercizio del servizio di scorta tecnica ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizione di eccezionalità , di cui al decreto ministeriale 18 luglio 1997 e successive modificazioni.

Gli esami consistono in una prova scritta mediante quiz, in un colloquio orale ed in una prova a contenuto pratico.

Presso il Compartimento Polizia Stradale di L’Aquila, nonché sui siti istituzionali web e social delle Questure d’Abruzzo e Molise, sarà reso noto il giorno e la sede ove si terrà la prova d’esame.

Presso la Sezione Polizia Stradale della Questura di Isernia è possibile ritirare i moduli per la presentazione delle domande di ammissione.

Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita contattando l’Ufficio Servizi, Scorte e Statistica del Compartimento Polizia Stradale di L’Aquila, telefono 0862-430813/814.