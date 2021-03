Domande per personale ATA III Fascia online dal 22 marzo

Dal 22 marzo 2021 partirà l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA. Tali graduatorie avranno validità triennale (dal 2021-22 al 2023-24).

Gli aspiranti potranno chiedere, con un’unica domanda, l’inserimento e/o la conferma/aggiornamento di uno o più profili nelle graduatorie di circolo e d’Istituto.

Può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto l'aspirante a supplenza in possesso dei titoli per uno o più dei seguenti profili:

assistente amministrativo

assistente tecnico

cuoco

infermiere

guardarobiere

addetto alle aziende agrarie

collaboratore scolastico.

Bisogna essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’UE;

età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2021;

godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato;

Diploma di Maturità o di Qualifica Professionale, quali titolo di accesso al profilo.

https://graduatorie-ata.static.istruzione.it/le-graduatorie.html?fbclid=IwAR0Qh8ZcjGXR9XKT2j1IZ0f6_BCtEjnUxCVqsKorcuhJfJg7JECpKmcgvKk