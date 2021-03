Domenica torna l'ora legale e potrebbe essere l'ultima. Anche se l'Italia non vuole

Domenica 28 marzo, alle 2 di notte, tornerà l’ora legale con le lancette che avanzeranno di un'ora. Dormiremo, quindi, un'ora in meno ma in compenso le giornate si "allungheranno", ossia avremo sessanta minuti di luce naturale in più con il corollario del risparmio energetico che in Italia è stato quantificato in oltre un miliardo e 700 milioni di euro nel periodo 2004-2020, pari al consumo di 150 mila famiglie. Ma la domanda che tutti si fanno da qualche anno a questa parte è: il 2021 sarà l'ultimo anno dell'ora legale?