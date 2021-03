Altomolise – Partita di calcetto “clandestina”. Multe per 4 mila euro.

Continuano i controlli per il contrasto alla pandemia. Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Agnone hanno assicurato una costante vigilanza, su tutto il territorio altomolisano, sul rispetto delle misure di contenimento del contagio

. Oltre ad effettuare un accurato screening su spostamenti, assembramenti ed uso dei d.p.i, gli uomini dell’Arma hanno sorpreso 10 ragazzi intenti a disputare una partita di calcetto in un campetto comunale. L’intervento dei Carabinieri ha dato il triplice fischio che ha concluso il match e permesso di identificare i ragazzi, tutti provenienti da altri comuni. Ai giovani è stata contestata una sanzione amministrativa per la violazione delle norme anti-covid per un totale di 4 mila euro.

Isernia, 29 marzo 2021.