Giunta regionale, progetto South Beach. Toma: l’importanza di fare sistema

Campobasso, 29 marzo 2021 – Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, rende noto che, nel corso dell’ultima seduta di Giunta regionale, è stata approvata la proposta di legge di Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023. La stessa sarà trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione.

La Giunta, inoltre, ha preso atto della richiesta del Comune di Montenero di Bisaccia tesa a istituire un tavolo tecnico finalizzato all’Accordo di programma relativo al progetto di valorizzazione turistico-residenziale denominato “South Beach”. L’iniziativa intende rappresentare un modello di sviluppo del comprensorio. Si fa leva sulla diversificazione dell’offerta turistica e residenziale mediante target e tipologie innovative, con forte connotazione internazionale. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione dei fruitori attività di svago, sport, relax, visite ai luoghi di cultura, tradizione e arte, che il territorio offre nel raggio di pochi chilometri. L’Esecutivo ha espresso il proprio interesse affinché si dia avvio ad un percorso istituzionale tra enti e altre autorità pubbliche interessate dal progetto complessivo, finalizzato alla redazione di un Accordo di programma per l’attuazione di interventi e opere di valorizzazione, anche con il coinvolgimento dei privati interessati.

«Il Molise – sottolinea il presidente Toma – ha un patrimonio estremamente ricco che, negli anni, non è riuscito a esprimere le sue potenzialità a causa della frammentarietà degli interventi. Bisogna lavorare per fare sistema, cosa che del resto abbiamo fatto con il Piano strategico del turismo, come pure mettere in campo azioni in grado di connettere luoghi, persone, attività. South Beach va in tale direzione. Crediamo che tale progetto possa rappresentare un modello di sviluppo da replicare sul territorio».