Flori Degrassi è il nuovo commissario alla sanità del Molise, sub commissario Anna Maria Tomassella

Confermate le anticipazioni Flori Degrassi è il nuovo commissario alla sanità del Molise. La nomina è stata ratificata oggi nel Consiglio dei ministri. Sarà invece Anna Maria Tomassella a ricoprire il ruolo di sub commissario.



Flori Degrassi, 70 anni, di Capo d’Istria, ex direttore generale e commissario della Asl Roma 2. Mentre Anna Maria Tomassella, è l’attuale direttore amministrativo della Ussl 2 Marca Trevigiana. Le nomine, ricordiamo si sono rese necessarie dopo le dimissioni del commissario Angelo Giustini della sub Ida Grossi