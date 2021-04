Isernia, sindaco annuncia secondo punto vaccinale

ISERNIA, 03 APR - "L'amministrazione comunale di Isernia, d'intesa con l'Asrem e la Croce Rossa, cede anche l'uso di spazi dell'ex scuola 'Andrea d'Isernia' per incrementare il numero delle vaccinazioni". Lo ha annunciato il sindaco Giacomo d'Apollonio nel suo messaggio alla città per gli auguri di Pasqua.

I punti vaccinali diventeranno così due, l'altro è già attivo in un'ala dell'Auditorium 'Unità d'Italia.

"Nonostante la minaccia virale resti presente - prosegue d'Apollonio - si registrano i primi effettivi segnali positivi a seguito della campagna di vaccinazione. Pertanto, sono fiducioso e spero nel reale superamento dell'emergenza. Il desiderio di ognuno - conclude - è che si torni presto alla normalità, che si riesca concretamente a ripartire, che con l'impegno congiunto la città si risollevi e venga fuori dalle attuali ansie. Come sindaco me lo auguro di vero cuore, per il bene di tutti gli isernini".