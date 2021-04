Vaccini, da domani in Molise al via le prenotazioni per i 70enni

Dovrebbero iniziare domani, 7 Aprile, le prenotazioni per i vaccini a tutti gli over 70. I soggetti in questione dovrebbero, inoltre, essere vaccinati con Pfizer.

Mentre, per quanto riguarda il punto vaccini dell'Unimol, verranno inoculati i vaccini nel Palaunimol fino al 30 Giugno prossimo.

Sono dunque 19 i punti vaccinali al momento attivi in regione, ma destinati ad aumentare dal momento che molti sono i sindaci che stanno provvedendo ad allestire altri punti nei propri paesi.

Non sono ancora terminati, invece, i vaccini per gli over 80, e molto lentamente, invece, sembrano procedere quelli domiciliari . Quasi terminata, invece, quella per il personale scolastico e per le forze di Polizia.