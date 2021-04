Consiglio Comunale, scontro Saia - Scarano sul Dup di Agnone: l' opposizione contraria alla visione programmatica della maggioranza

Al consiglio comunale del 10 Aprile due punti importanti all'ODG , il DUP e il Bilancio di previsione. Il DUP, documento unico di programmazione precede (non solo temporalmente) il bilancio di previsione. e contiene la visione complessiva dell’amministrazione, espressa attraverso le “politiche” e i progetti, mentre il bilancio di previsione è “soltanto” la rappresentazione dei flussi finanziari in entrata e in uscita.Ciò vuol dire che il bilancio finanziario ha bisogno di fare costantemente riferimento a un documento di “programmazione generale”, a tal punto che, anche in fase di aggiornamento (o assestamento) deve assicurare, oltre alla coerenza dei numeri contabili, la piena rispondenza alle prospettive di programmazione generale.

I due documenti (DUP e bilancio) dovrebbero viaggiare insieme anche dal punto di vista operativo. Ciò vuol dire che, così come il bilancio finanziario è uno strumento costantemente consultato e aggiornato, altrettanto dovrebbe accadere per il documento di programmazione che non può essere inteso come un trattato sui “massimi sistemi” del territorio, la cui realizzazione sia da affidare a un grande esperto, per poi approvare e dimenticare fino alla prossima scadenza. Ma, invece, come uno strumento reale di programmazione delle azioni, anche immediate, da intraprendere e di verifica del loro effettivo conseguimento

. Il sindaco di Agnone Daniele Saia, nella sua lunga relazione relativa al Dup ha affermato che la visione contenuta nel documento non riguarda solo Agnone ma un intero territorio da far coincidere con l'area SNAI,perchè per combattere l'incalzante spopolamento, bisogna unire le forze e le risore. Inserisce il Dup in un contesto gobale che guarda al mondo e in particolare all'Europa post pandenia, all'utilizzo delle risorse del Recovery Fund.

Molti gli obiettivi strategici a partire dalla creazione di una cultura d'impresa per risollevare le sorti economiche del territorio e creare occupazione e frenare la fuga dei giovani. Rinascita economica accompagnata da servizi efficienti come la sanità, la scuola, la viabilità i trasporti, in essere molti progetti che riguardano i diversi settori. E poi, il rilancio dell'Agricoltura, la zootecnia, la formazione di giovani per questi settori, l'utilizzo della tecnologia e la digitalizzazione anche nella PA, il turismo itinerante e Green, la cultura, i musei, l'artigianato,Lavori pubblici e urbanistica. Al Dup, Il gruppo politico di Agnone Identità e futuro ha votato contro, Il gruppo Esserci con il consigliere Iannelli si è astenuto

.Scarano ha motivato il voto contrario. I progetti contenuti nel DUP dice, sono frutto di finanziamenti che appartengono a progettazioni precedenti di altre amministrazioni, come ad es Palazzo Bonanni o il progetto di restauro della piscina," va detto ai cittadini per chiarezza", affermava e "gran parte dei progetti sono stati fatti e approvati in precedenza e sono progetti SNAI." Contrario anche al progetto relativo alla palestra per gli studenti nella zona di Maiella che prevede la costruzione di una galleria, ma favorevole ad un progetto per la realizzazione di un Campus ex -novo. Su altri progetti ad oggi non finanziatiad esempio il Polo Museale, ha detto" per adesso solo solo dei desiderata", Obiezioni anche sul piano regolatore, dove suggeriva di trovare una soluzione alle modifiche in sede di commissioni prima di approvarlo, vista la pendenza giuridica al Tar.

Anche per il progetto sulla sanità ha avuto da ridire, soprattutto sui tempi troppo lunghi per portare a tutti i comuni della SNAI il documento proposto dal suo gruppo e condiviso dalla maggioranza sulla organizzazione sanitaria ospedaliera e territoriale, ha parlato di urgenza sanitaria e suggeriva strumenti giuridici di urgenza, utilizzabili quando le amministrazioni sono sorde alle richieste dei cittadini e continuava con il suo dissenso sull'organizzazione della Campagna vaccinale considerata dal suo punto di vista un boomerang politico,. Secondo Scarano era diritto dovere della ASREM organizzare il piano vaccinale con il supporto dei volontari e non il contrario come accaduto a Agnone. Stesse contestazioni sul progetto sulla Fondovalle Verrino, sul quale la maggioranza e' contraria ma vuole destinare quelle risorse al miglioramento della viabilità esistente, d'accordo invece sul progetto sulla Fresilia. Punto su punto ha smontato il documento, proponendo, contestando, condividendo in parte. Voto finale del gruppo : Contrario

