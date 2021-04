Corsa alle prenotazioni nelle strutture ricettive di Termoli per l'estate 2021. Sono soprattutto i residence quelli che, in questi giorni, stanno ricevendo numerose richieste per giugno e agosto.

Alcune strutture sul lungomare nord sono già al completo in alcune settimane di agosto.

Termoli, nonostante la pandemia, è già al centro di interesse di turisti provenienti perlopiù dal nord Italia, ma anche da Lazio e regioni limitrofe; si tratta soprattutto di comitive di sportivi per giugno e di famiglie con bambini per agosto.

(ANSA).