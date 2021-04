Computer obsoleti al reparto dialisi dell'ospedale di Agnone, la parrocchia di Belmonte dona due pc e una stampante

Essendo andati in avaria i vecchi computer del Centro Dialisi dell'Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone (IS), onde garantire la funzionalità del centro per tutte le procedure previste (ordini farmaceutici e di materiale, certificazioni di servizio ed ambulatoriali, pratiche e procedure relative alla cura, diagnosi e gestione) la Parrocchia Santissimo Salvatore di Belmonte del Sannio (IS),che ha due parrocchiani utenti di tale servizio, ha inteso donare 2 computer DELL e una stampante BROTHER all'ASREM per il centro medesimo, che grazie alla collaborazione e all'impegno del Tecnology Specialist Luigi Catolino, dipendente dell'azienda, sono stati installati nel reparto Sabato 17 aprile 2021. Questo al fine di sostenere per come si può l'attività del Centro e dell'Ospedale Caracciolo, ogni giorno messo in crisi dalle non scelte e non decisioni dell'azienda che stanno portando alla chiusura per consunzione la struttura stessa, per mancanza fisica di ogni tipologia di personale, mai rimpiazzato dopo le cessazioni in servizio.