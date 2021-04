Sabato 24 aprile ore 18:Saia a tutto campo negli studi di Altomolise.net, si parlerà di pandemia e dello sviluppo di Agnone

Domani sabato 24 aprile alle ore 18 il sindaco di Agnone sarà ospite presso Altomolise.net per una intervista. Collegatevi con i nostri canali you tube cittanet e in diretta fb su altomolise.net. Vi anticipiamo solo la prima domanda: Come ridare fiducia alla cittadinanza per un futuro migliore nella post pandemia ?

Grazie a Daniele Saia per aver accettato il nostro invito.