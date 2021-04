Celebrazione del 25 aprile, anniversario della liberazione, a Monte Marrone

Domani 25 Aprile,,anniversario della Liberazione, una circoscritta delegazione sindacale si recherà alle ore 10, nel rispetto della normativa Anticovid, a Monte Marrone per la commemorazione ai caduti della Resistenza e della LIberazione . La breve manifestazione prevede l'omaggio al cippo funebre di Giaime Pintor presso il ccomune di Rocchetta al Volturno (IS) e la commemorazione al Monumento Nazionale di Monte Marrone.



Con il susseguirsi degli eventi legati a questo tremendo anno di pandemia che ha costretto a limitazioni delle liberta individuali e collettive e che ha messo a dura prova la tenuta in termini di coesione sociale del sistema Paese e dell'intero globo, sarà ancora più importante richiamare i temi che riguardano la grande lotta di uomini e donne contro il regime nazifascista e per rilanciare la mai desueta battaglia per l'esigibilità dei valori di libertà, eguaglianza, democrazia e diritti contenuti nella Costituzione Repubblicana che è figlia di quelle lotte.