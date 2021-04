Incendio di una autovettura nella periferia di Trivento , cause da accertare. Tempestivo l'intervento dei VVF

Un Incendio di una autovettura nella periferia di Trivento (CB) è avvenuto stamane per cause da accertare.Pronto l'intervento delle squadre dei VVF dalla centrale di Campobasso e dal distaccamento di Agnone (IS). Una locale pattuglia di CC in transito ha dato l'allarme per fla uoriuscita di fumo ad un' auto in corsa. I carabinieri Invitavano il conducente ad accostare prima che le fiamme si sprigionassero nell'abitacolo. Vano l'intervento dei vff all'arrivo sul posto, ai quali restava solo di estinguere le fiamme ancora attive e bonificare l'area evento.