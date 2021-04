Apertura di un Centro Vaccinale sul territorio comunale – Interpellanza del gruppo consiliare “Trivento nel Cuore”,

Apertura di un Centro Vaccinale sul territorio comunale – Interpellanza I sottoscritti consiglieri del gruppo consiliare “Trivento nel Cuore”,

PREMESSO: - che il Generale Figliuolo, Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, ha più volte ribadito la necessità di arrivare a vaccinare 500 mila cittadini al giorno per riuscire ad ottenere l’immunità della popolazione; - che ogni amministrazione locale è chiamata a dare il suo contributo fattivo al raggiungimento di detto obiettivo; - che l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise sta attualmente vaccinando i cittadini del comprensorio, presso il nostro poliambulatorio di via acqua santianni, prevalentemente nelle sole giornate di sabato e di domenica;

VISTO che i nostri concittadini appartenenti alla fascia di età compresa tra i 70 ed i 79 anni, per la somministrazione del vaccino, recentemente sono stati convocati a Campobasso;

CONSIDERATO che la distanza del centro vaccinale di Campobasso ha causato notevoli disagi alla popolazione anziana di Trivento che vi si deve recare per la vaccinazione, sia per la carenza del mezzo di trasporto, sia per la mancanza di una persona di famiglia disponibile ad accompagnarli;

CONSIDERATO, inoltre, che per vaccinare tutti i cittadini residenti a Trivento e nel suo comprensorio la sola struttura dell’Asrem non è assolutamente sufficiente;

RITENUTO opportuno coinvolgere anche le altre amministrazioni locali limitrofe al fine di allestire un centro vaccinale, sul modello adottato dall’Università degli Studi del Molise, per somministrare il vaccino con maggiore celerità alla popolazione;

RITENUTO, altresì, necessario coinvolgere tutti i medici di base nonché tutte le associazioni di volontariato operanti sul territorio;

interpellano la S.V. per sapere: 1.se intente promuovere un incontro con i sindaci dei comuni limitrofi al fine di allestire, congiuntamente, un Centro Vaccinale sul territorio comunale per velocizzare la somministrazione del vaccino alla popolazione residente nel comprensorio.

f.to Gianfranco Mazzei

f.to Raffaele Stinziani