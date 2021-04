Agnone – Anziana perde il portafogli contenente circa mille euro. Concittadino dal grande senso civico lo trova ed avvisa i Carabinieri

Una bella vicenda che merita di essere raccontata, soprattutto in questi periodi difficili, quella avvenuta ad Agnone nei giorni scorsi. Un esercente del posto ha rinvenuto in terra un portafogli, senza documenti di riconoscimento, con all’interno circa mille euro in contanti. Una somma che probabilmente avrebbe fatto gola a molti, invece, con grande onestà e senso civico, senza pensarci due volte, l’uomo ha subito informato i Carabinieri di Agnone, sicuro che solo gli uomini in divisa avrebbero potuto individuare il legittimo proprietario. I Carabinieri infatti si sono immediatamente attivati e, dopo essere riusciti a risalire ad un’anziana del posto, hanno riconsegnato la somma alla donna quasi che incredula, ha ringraziato tutti con viva commozione. Un bellissimo esempio di encomiabile senso civico quello dell’esercente agnonese, al quale anche i Carabinieri della locale Compagnia hanno voluto formulare i loro complimenti.

Isernia, 28.04.2021