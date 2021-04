Bilancio e pandemia. Scarano interroga: sono previste misure a favore delle categorie più colpite?

Domani venerdi 30 aprile alle ore 18 è convocato il consiglio comunale di Agnone con la trattazione dei seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:

1. Lettura ed approvazione dei verbali sedute precedenti.

2. Approvazione Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020.

3. Variazione Programma triennale Opere Pubbliche 2021-2023.

4. Variazione al Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021-2023.

5 Interrogazioni

Al quinto punto e' prevista la discussione in aula sulle tre interrogazioni presentate da Vincenzo Scarano, capogruppo di Agnone Identità e futuro. Le tre interrogazioni vertono sul bilancio di previsione 2021. Scarano interroga su eventuali misure prese a favore di alcune categorie che hanno sofferto la crisi economica dovuta alle restrizioni legate alla pandemia da Covid 19, come i commercianti, gli artigiani o il settore della zootecnia

Altresì nella seconda interrogazione chiede se sono state prese misure che contemplano sgravi alle famiglie riguardanti le rette scolastiche, della mensa o i trasporti scolastici.

La terza interrogazione riguarda l'organizzazione dei parcheggi

.Il consiglio sarà trsmesso in diretta sul canale ypu tube di Cittanet e su Fb Altomolise.net

Di seguito le tre interrogazioni del gruppo Agnone Identità e futuro:

Interrogazione ex art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

Pregiatissimo Sig. Sindaco Dott. Daniele Saia,

il sottoscritto Avv. Vincenzo Scarano, Consigliere Comunale e Capogruppo della Lista “Agnone

Identità e Futuro”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale e

delle Commissioni Consiliari,

chiede

che il Sindaco e la Giunta, vista la grave crisi non solo economica che si sta vivendo anche a livello

locale, chiariscano quali misure e/o interventi agevolativi sono previsti nel Bilancio di Previsione per gli

anni 2021-2023 in favore degli artigiani, dei commercianti e di coloro che gestiscono aziende agricole e

zootecniche, quali, ad esempio, la riduzione della tariffa sulla tassa sui rifiuti, l’azzeramento della

TOSAP, lo sgravio sui consumi idrici e qualsiasi altra misura per limitare gli effetti negativi della crisi

stessa

e chiede

che all’interrogazione sia data risposta per iscritto.Interrogazione ex art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle

Interrogazione ex art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

Pregiatissimo Sig. Sindaco Dott. Daniele Saia,

il sottoscritto Avv. Vincenzo Scarano, Consigliere Comunale e Capogruppo della Lista “Agnone

Identità e Futuro”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale e

delle Commissioni Consiliari, vista l’attuale grave crisi non solo economica,

chiede

che il Sindaco e la Giunta chiariscano quali interventi economici sono stati previsti nel Bilancio di

Previsione per gli anni 2021-2023 a favore delle famiglie per i costi delle rette dell'asilo nido o delle

mense scolastiche o del trasporto scolastico, nonché a favore delle varie strutture di accoglienza

e chiede

che all’interrogazione sia data risposta per iscritto.

Con osservanza.

Agnone, lì 24 aprile 2021

Avv. Vincenzo Scarano

Consigliere e Capogruppo della Lista “Agnone Identità e Futuro”

Con osservanza.

Agnone, lì 24 aprile 2021

Avv. Vincenzo Scarano

Consigliere e Capogruppo della Lista “Agnone Identità e Futuro”

Interrogazione ex art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

Pregiatissimo Sig. Sindaco Dott. Daniele Saia,

il sottoscritto Avv. Vincenzo Scarano, Consigliere Comunale e Capogruppo della Lista “Agnone

Identità e Futuro”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale e

delle Commissioni Consiliari, tenuto conto della richiesta di numerosi commercianti

chiede

che il Sindaco e la Giunta spieghino come sono organizzati e chi si occupa dei controlli per i parcheggi

lungo il Corso Vittorio Emanuele, la Via Matteotti, la Via Roma e la Via Marconi

e chiede

che all’interrogazione sia data risposta per iscritto.

Con osservanza.

Agnone, lì 24 aprile 2021

Avv. Vincenzo Scarano

Consigliere e Capogruppo della Lista “Agnone Identità e Futuro”