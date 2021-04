Conferenza dei Sindaci, il neo presidente Saia incontra insieme al coordinamento la commissaria Degrassi e la subcommissaria Tomasella

Lo stato d'arte della sanità molisana. E' questo l'argomento del quale il presidente della consulta dei sindaci Daniele Saia discuterà martedì alle 10 a Campobasso nel primo atto politico dell'organo i cui vertici sono stati rinnovati di recente. Il neo presidente insieme a tutto il coordinamento incontrerà la commissaria Flori Degrassi e la subcommissaria Annamaria Tomasella.



Si tratta di uno degli incontri conoscitivi che la struttura commissariale sta facendo con la politica per la conoscenza dei fatti riguardanti il Molise e che servono, come ha sostenuto la stessa commissaria, per decidere cosa cambiare e cosa no della sanità molisana.