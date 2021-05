Anci Molise, Pompilio Sciulli: Efficientamento energetico, un miliardo di euro a Comuni.

«Le risorse stanziate per permettere la manutenzione e rifacimento di strade ed edifici sono state raddoppiate. Emendamento inserito nel Decreto su proposta dell’Anci Molise». Soddisfazione espressa dal presidente dell’Anci Molise, Pompilio Sciulli, alla notizia dello stanziamento di un miliardo di euro per dare il via alla campagna “Rigenera Italia”.

«Il contributo iniziale sancito dal legislatore, pari a 500 milioni di euro, per le opere di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile è

stato infatti raddoppiato. – spiega Sciulli – Con dette somme gli Enti dovranno avviare, entro il 15 settembre, progetti concernenti il rifacimento di strade, la manutenzione di edifici pubblici e delle scuole, la realizzazione o il completamento di piste ciclabili, l’installazione di pannelli fotovoltaici nonché l’abbattimento delle barriere architettoniche».

«Tutti i Comuni d’Italia hanno finalmente la possibilità di investire per migliorare la qualità del territorio e della vita dei cittadini. – aggiunge il presidente dell’Anci Molise – Ogni sindaco, in base alla popolazione amministrata, avrà a disposizione una somma per avviare opere entro il prossimo 15 settembre. Fare bene e fare presto: questo è l’obiettivo».

«I Comuni potranno fare tanti piccoli investimenti che non avevano programmato sia dal punto di vista dell’efficientamento energetico sia sulla mobilità sostenibile. Queste risorse sono risorse stabili e restano nel tempo – continua Sciulli – sono stabilizzate e danno la possibilità a tutti i Comuni di programmare per tempo gli interventi nel corso degli

anni senza l’incertezza anno per anno dello stanziamento effettivo».