Agnone, zona Santa Lucia: messa in sicurezza degli argini del fiume Verrino

Lavori al fiume Verrino. Questa mattina la provincia di Isernia con il comune di Agnone sono intervenuti per la sistemazione degli argini del fiume Verrino in zona Santa Lucia. Il fiume Verrino lungo tutto il suo decorso presenta delle criticità, ma in questa specifica zona il fiume in più occasioni , in particolare dopo lunghi periodi di abbondanti pioggie, ha travalicato gli argini e allagato il territorio circostante. L'intervento, la messa in sicurezza dell'argine, e' stato realizzato con la

Ri-sagomatura dalla sponda, Posa dei sassi sul pendio con funzione di rafforzamento dell'argine Posa di rete metallica a sostegno della scogliera Stesa di terreno vegetale Posa di geotessuto in juta. Questa mattina presenti ai lavori il presidente della provincia Alfredo Ricci e il sindaco di Agnone Daniele Saia