Capracotta, terminati gli screening, tamponi tutti negativi. Paglione: si può iniziare a pensare all'estate e alla stagione turistica in vista.

Concluso ieri, 9 Maggio, il weekend dedicato agli screening di massa volontari e gratuiti nel comune di Capracotta.

" Abbiamo concluso le due giornate di screening gratuito e volontario con l’esecuzione dei tamponi per la rilevazione dell'antigene del virus Covid-19 - scrive il Sindaco Candido Paglione - Sono risultati tutti negativi quelli processati sulla popolazione di Capracotta. Aumentare la probabilità di intercettare ev entuali positivita' al Covid-19 consente, infatti, di individuare con tempestività ogni situazione di rischio potenziale all’interno della comunità.

Proprio con questo spirito abbiamo inteso organizzare queste due giornate di screening, anche per dare una mano a far ripartire l’economia locale e accelerare così il ritorno alla normalità.

Grazie, per questo, ai cittadini che hanno aderito allo screening.

Un ringraziamento particolare agli infermieri dell’Associazione Cives e ai medici, per aver messo a disposizione il loro tempo e la loro professionalità per l’esecuzione dei tamponi."

Terminati dunque gli screening, e vista la negatività dei tamponi effettuati, nel comune altomolisano si può iniziare a pensare all'estate e alla stagione turistica in vista.