Azione Civile Molise esprime solidarietà e sostegno all'attivista molisano Emilio Izzo, querelato per diffamazione da Aldo Patriciello

L'europarlamentare di Forza Italia Aldo Patriciello - il più potente politico del Mezzogiorno, imprenditore e ras della sanità privata con un giro d'affari che supera i 250 milioni e un impero di oltre venti cliniche private tra Molise, Puglia, Lazio, Campania e Abruzzo - querela per diffamazione l'attivista molisano Emilio Izzo. Noto per il suo impegno civico e di lotta per un Molise migliore fuori da ogni forma di oppressione. Lo rende pubblico lo stesso attivista attraverso i social.

Azione Civile sarà sempre al fianco delle persone libere e della società civile che si battono per difendere gli interessi collettivi, la sanità pubblica, denunciando il conflitto d'interesse tra chi ha ruoli istituzionali come l'europarlamentare Aldo Patriciello (con il cognato Assessore regionale nel Molise) e nello stesso tempo è portatore d'interessi privati non convergenti con quelli collettivi.

Azione Civile Molise, il fondatore Antonio Ingroia e il referente per il Molise Nicola Lanza