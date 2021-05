Banda ultra larga, la Regione mette il turbo: "Occasione unica per le nostre aree rurali"

CAMPOBASSO. Velocizzare e semplificare le procedure per completare la realizzazione dei lavori di infrastrutturazione della Banda ultra larga in Molise, una sfida fondamentale che oggi più che mai la nostra Regione ha necessità di vincere per creare le basi dello sviluppo economico e sociale e proiettare in tempi brevi il nostro territorio verso il futuro.

È quanto ribadito durante l'incontro preparatorio alla settima Conferenza dei servizi, convocato ieri a Campobasso dall'assessore Nicola Cavaliere insieme al consigliere regionale Andrea Di Lucente, e che ha visto la partecipazione di sindaci e tecnici di otto comuni interessati all'iniziativa.

Proprio tra l'assessore Cavaliere e il consigliere Di Lucente (delegato alla Semplificazione dei procedimenti amministrativi e digitalizzazione dell' agenda digitale), si è instaurato un rapporto di stretta collaborazione

con l'obiettivo di dare un'ulteriore accelerata al programma e ultimare presto i cantieri.

Quello della Banda ultra larga è un progetto finanziato dal PSR 2014/2020 e redatto da Open Fiber, coinvolge l'intera regione - comprese le zone rurali - e può davvero rappresentare un punto di svolta per il riscatto delle aree interne e in generale di tutto il sistema economico locale.

La fibra ottica aiuterà i territori svantaggiati ad essere finalmente competitivi e ad uscire dall'isolamento, per questo è fondamentale ora procedere spediti attraverso il lavoro di squadra tra i diversi soggetti coinvolti.