Mani pulite sulla Comunicazione, manifestazione a Roma il 10 giugno

“Manifestazione delle emittenti locali italiane per la difesa del pluralismo informativo e la massima occupazione nel settore”

(Roma, 10 giugno 2021, ore 9.00 -13.00, Viale America 201 presso sede del Ministero dello Sviluppo Economico)

Signor Presidente dello Stato Sergio Mattarella, Signor Presidente del Consiglio Mario Draghi, Signor Ministro Giancarlo Giorgetti, Signori Senatori e Deputati, Signori Capi Partito

STATE DISTRUGGENDO LA LIBERTA’ DI COMUNICAZIONE E LA LIBERTA’ D’IMPRESA

(articoli 21 e 41 della Costituzione)

Siate realisti, non chiediamo l'impossibile. Chiediamo il diritto di continuare ad esistere come voci libere ed imprese editoriali.

Non saremo inerti di fronte a coloro che vogliono distruggerci.

Il 10 giugno 2021 verremo a trovarvi per pacificamente dialogare sulla nostra condizione. Sarete voi a decidere se il dialogo sarà costruttivo o distruttivo.

A ROMA il 10 giugno 2021, 9.00-13.00 - Viale America 201,

presso la sede dei fatti e misfatti del Ministero Sviluppo Economico

Sappiamo cosa rappresentate, ma avete esagerato. Siate realisti. Restituiteci le nostre aziende e tutto andrà bene.

MANI PULITE SULLA COMUNICAZIONE

Fuori la mafia bianca dal Mise

NO contributi pilotati. NO Auditel. Capacità Trasmissiva garantita. NO ai monopolisti delle Reti. LCN storici protetti. FM LIBERA