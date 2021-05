Alto Molise-Attività di contrasto ai reati in materia di stupefacenti: Sorpreso un uomo in possesso di dose di cocaina

Rimane costante l’attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Agnone che hanno sviluppato una mirata attività di contrasto ai reati in materia di stupefacenti con controlli che hanno interessato i Comuni della giurisdizione di competenza. In particolare, i Carabinieri hanno sorpreso un uomo in possesso di una modesta quantità di cocaina, segnalandolo alla Prefettura per i provvedimenti di competenza.

Isernia, 21 maggio 2021