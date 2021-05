May Day 2021: Consegna Walkie Talkie XT.50 PMR446 Reparto di Rianimazione Cardarelli di Campobasso

Gent. Mo Sindaco, con la presente in qualità di referente organizzativo della manifestazione online May Day 2021 e responsabile dell’emittente social Zona Rossa web tv - giornalista iscritto all’ordine nazionale di Roma, tessera n. 175585 sono a comunicarLe ricolmo di felicità, l’esito favorevole della raccolta fondi di cui già edotti, la quale ha consentito di poter acquistare n. 4 Walkie Talkie XT.50 modello PMR446 che saranno fatti dono, cosi come da mission dell’evento solidale MayDay 2021, svolto online gli scorsi 1-2 maggio, alla struttura del Reparto di Rianimazione dell’ Ospedale Cardarelli di Campobasso, nella mattinata di Martedì 25 maggio 2021 a partire dalle ore 11.00, nel pieno rispetto delle normative Covid19 vigenti. Sarei lieto quindi di poter condividere questo momento, alla presenza della S.V. a testimonianza di vicinanza e gratitudine agli operatori sanitari che quotidianamente si adoperano per la salute dei molisani e di quei cittadini che prontamente hanno creduto nel progetto, sposando la causa con una libera donazione . La presente è da ritenersi valida come INVITO. Nel RingraziarLa per la gentile attenzione, collaborazione e sensibilità mostrata, resto in attesa di un Suo cortese e gradito riscontro. Distinti saluti. Il referente organizzativo e responsabile ZR w