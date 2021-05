Isernia. Il servizio di sorveglianza dei Carabinieri di Biodiversità ricerca alcune figure specifiche

Avviamento a selezione, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/87, da assumere con contratto a tempo determinato e pieno presso le sedi di lavoro delle RR.NN.OO. gestite dal Reparto dei Carabinieri Biodiversità di Isernia, per complessive n. 2 unità di personale con profilo professionale di "Operaio Agrario e Forestale Specializzato”. Di seguito il comenicato stampa relativo all'offerta di lavoro:



Si porta a conoscenza delle SS. LL. che con Determinazione Direttoriale n. 40 del 18/05/2021 il Direttore dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro ha approvato un Avviso per l’avviamento a selezione ex art. 16, legge n. 56/1987, di cui si allega copia, per n. 02 unità a tempo determinato (4 mesi) e pieno (39H/settimanali), da assumere con CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione forestale eseguiti in amministrazione diretta (L. 124/85) presso le sedi di lavoro delle RR.NN.OO. gestite dal reparto dei AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO Protocollo Partenza N. 3764/2021 del 20-05-2021 Doc. Principale - Copia Del Documento

Firmato DigitalmenteCarabinieri Biodiversità di Isernia, con profilo professionale di “Operaio Agrario e Forestale Specializzato”, che sia in possesso di: a. Qualifica di “Operaio Agrario e Forestale Specializzato” e di aver prestato minimo 100 giornate lavorative negli ultimi 05 anni solari con tale qualifica; b. Attestato Corso di Formazione Specifica dei Lavoratori – Rischio Alto; c. Attestato Corso di Sicurezza Lavoratori sui luoghi di lavoro - Modulo Generale - Tipologia A - Base; d. Attestato di Addetto all’uso ed alla conduzione di trattori agricoli e forestali; e. Attestato di Addetto all’uso della motosega e decespugliatore

. Tale determinazione ed il relativo Avviso sono pubblicati sulla pagina web dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro - Albo Pretorio - all’indirizzo http://www.moliselavoro.it/albo.php .

Le domande dovranno essere inoltrate direttamente dall’interessato/a dal giorno 24 maggio 2021 al 03 giugno 2021, attraverso l’invio della propria candidatura mediante PEC personale da spedire all’indirizzo istituzionale, cpi.isernia@pec.moliselavoro.it , per manifestare la propria adesione all’Avviso Pubblico e consentire all’Ufficio di individuare gli aventi titolo.